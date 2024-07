Frosinone, rischio chiusura stadio del nuoto “Perdita per tutto il territorio”

“Lo Stadio del Nuoto di Frosinone rischia di chiudere per mancanza di un nuovo amministratore. La grande struttura di viale Olimpia, con più di mille iscritti e trenta dipendenti, è stata gestita dalla Federazione italiana nuoto dal 2010 attraverso continue proroghe. Emergono così delle gravi mancanze da parte dell’amministrazione comunale che a causa della sua inefficienza rischia di far perdere alla cittadinanza una delle sue più valide strutture sportive. Così come anticipato e fatto notare dal circolo del Partito Democratico e in particolare dal capogruppo PD in consiglio comunale Angelo Pizzutelli. Inoltre la seduta della commissione sport prevista per il 22 luglio è stata disertata dal consigliere delegato e dal dirigente comunale, segno dell’indifferenza da parte della maggioranza troppo impegnata a discutere di deleghe e assesorati. Lo Stadio del Nuoto rappresenta per Frosinone un punto di ritrovo per i giovani e per chi ama gli sport acquatici, la sede della squadra di pallanuoto del nostro capoluogo nonché una struttura attrezzata per l’assistenza ai disabili. La sua perdita sugellerebbe un disastro amministrativo senza precedenti per la città e la scomparsa di uno dei pochi luoghi di aggregazione rimasti”. Lo comunicano i Giovani democratici.

Redazione Digital