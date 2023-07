Frosinone, rischio chiusura reparti ospedalieri Sara Battisti chiede spiegazioni

“Viste le notizie preoccupanti circa la difficoltà di garantire la continuità di alcuni servizi sanitari presso gli Ospedali di Frosinone e di Alatri (Pediatria al San Benedetto, Malattie infettive e Psichiatria allo Spaziani) a causa della carenza di personale medico confermata dalla dirigenza dell’Azienda Sanitaria Locale, ho depositato oggi una interrogazione urgente presso il consiglio regionale del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Ho chiesto, al presidente Rocca e alla sua giunta, quali iniziative intendano intraprendere nel breve, medio e lungo periodo per supportare la sanità in Provincia di Frosinone, fronteggiare la carenza di personale e dare continuità ai servizi, con particolare riferimento alla volontà o meno di utilizzare tutte le graduatorie attive nella Regione, soprattutto quelle di Roma e di fare accordi con gli atenei. La ASL di Frosinone negli anni scorsi ha espletato diverse procedure per il reclutamento di personale, non solo riuscendo a garantire tutti i servizi ma ampliandone addirittura la portata, attraverso un’organizzazione incentrata il più possibile sull’introduzione di SIV e di specializzandi e adoperando più personale infermieristico, lasciando il personale medico allo stretto necessario clinico. Il beneficio dettato dalla possibilità di assunzione degli specializzandi attraverso le norme Covid, ha senza dubbio dato linfa alle Province. Proprio in virtù di questo, la situazione odierna può essere affrontata mettendo in connessione le aziende sanitarie con le Università al fine di favorire l’inserimento di nuovi specializzandi in maniera programmata attraverso i corsi universitari. Sono infatti noti i benefici di cui godono le aziende sanitarie attraverso gli accordi permanenti con gli Atenei in quanto tali convenzioni consentono una programmazione pluriennale con le Facoltà di Medicina in relazione all’impiego di personale nelle corsie oltre ad un evidente innalzamento della qualità delle prestazioni determinato dall’accrescimento dell’attività di ricerca clinica. La Regione Lazio, con un provvedimento molto discutibile del Presidente Rocca, ha centralizzato l’espletamento delle procedure di indizione e pubblicazione dei bandi per l’assunzione di personale e, ad oggi, non risultano espletate procedure di reclutamento del personale idonee a sanare la criticità di disponibilità di risorse umane per garantire continuità ai servizi della ASL di Frosinone. Giungono inoltre voci di ritardi importanti nelle autorizzazioni anche per quei pochi concorsi già espletati con vincitori che attendono di essere impiegati. Queste evidenti inefficienze e l’eventuale chiusura di alcuni reparti e la compressione dei servizi territoriali ricadono interamente sulle cittadine ed i cittadini della Provincia di Frosinone. Un vero problema che merita attenzione e risposte concrete”.

Redazione Digital