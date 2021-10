Frosinone, rischia la chiusura l’Archivio di Stato “Manca il personale”. L’importante nonché unico Istituto culturale del Ministero della cultura in Provincia di Frosinone è al collasso. Già da tempo i pensionamenti hanno ridotto all’osso l’organico presente e, ad oggi, con l’uscita degli ultimi due funzionari rimasti tutti i settori e servizi sono scoperti. Il poco personale attivo, per lo più di vigilanza, è coadiuvato da un direttore ad interim ormai in difficoltà. La Direzione Generale Archivi è da tempo a conoscenza di tali problematiche ma sembra ignorare mettendo così a serio rischio un prestigioso servizio al cittadino. Sì perché l’offerta culturale dell’Archivio è vasta ed è per tutti. Studiosi, storici, tecnici, scuole, enti, comuni, regione. L’Archivio è ubicato al secondo piano del grattacielo l’Edera e l’ingresso è gratuito. È aperto, ancora, tre giorni a settimana e conserva 8 km di notevoli documenti a partire dal X sec. La provincia di Frosinone, quando nel 1927 fu istituita, ebbe all’interno dei suoi confini territori appartenuti in passato al Regno di Napoli e allo Stato Pontificio, per cui l’Archivio di Stato di Frosinone ha una peculiarità: estende le competenze sui territori di questi due passati governi, conservandone la documentazione preziosa e facendo da raccordo tra l’Archivio di Roma e quello di Napoli snellendo le procedure con notevole risparmio di tempo e denaro.

Redazione Digital