Frosinone, riqualificazione Teatro Nestor ecco i lavori

Riqualificazione Teatro comunale Nestor: nessuna revoca del finanziamento. Gli uffici tecnici comunali, infatti, comunicano che il procedimento prosegue nel rispetto delle norme di legge. Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto datato 3 marzo 2025, in riferimento agli interventi a valere sulle risorse nazionali di cui all’articolo 1, comma 42, legge 160/2019, ha stabilito che gli Enti beneficiari sono tenuti alla sottoscrizione del contratto di affidamento lavori, pena revoca delle risorse, entro e non oltre il 31 marzo 2025, ed alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027. Il procedimento prosegue quindi nel pieno rispetto della normativa. Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed acquisiti i relativi pareri, è stato aggiudicato l’appalto integrato ed indetta la conferenza dei servizi, propedeutica all’approvazione del progetto esecutivo, con cui si darà corso ai lavori, da concludersi, come da disposizioni, entro il 31 dicembre 2027. Attualmente, il complesso del Nestor ha subito il cosiddetto processo di ‘strip out’, che prevede lo svuotamento di un immobile di tutte le parti non strutturali preparandolo per la successiva opera di ristrutturazione. Lo scopo di questa tecnica è appunto quello di preparare l’edificio per permettere una totale ristrutturazione interna degli ambienti. La struttura, destinata a servizi culturali e socio-ricreativi, sarà oggetto di una serie di interventi mediante la razionalizzazione degli spazi accessori e tecnici e l’incremento del livello di comfort, con miglioramento totale della qualità fruitiva. Al termine dei lavori, il Nestor sarà in grado di ospitare all’incirca oltre 1.200 posti a sedere. Inoltre, il progetto prevede la dotazione di uno spazio utilizzabile per lo svolgimento di eventi artistico-culturali di vario genere (mostre, presentazioni, caffè letterario, incontri culturali). L’implementazione dei servizi offerti costituirà, dunque, ulteriore opportunità d’attrazione per bacini d’utenza provinciale ed extra provinciale.

