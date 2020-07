Il circolo PD del capoluogo plaude all’iniziativa portata avanti negli ultimi mesi dalle ragazze e dai ragazzi della sezione frusinate dei Giovani Democratici, che assieme al Forum dei Giovani di Frosinone, hanno costruito il progetto che prevede la riqualificazione del parco in Via degli Etruschi: “Esprimiamo la nostra soddisfazione per quanto ottenuto di GD del capoluogo, noi come partito abbiamo sostenuto da subito questa lodevole proposta che va concretamente a migliorare un segmento di spazi, socialità e qualità per giovani e cittadini”. Questo il commento di Andrea Palladino, segretario circolo PD Frosinone.

“Il sostegno a questa bella idea progettuale non è mai mancato e non mancherà specialmente ora che la progettazione entra nel vivo. Nelle scorse settimane personalmente mi sono speso per la cura del verde incolto tramite interventi o segnalazioni e devo dire che questa iniziativa, pur abbracciando tanti altri punti innovativi come l’inclusione e l’aggregazione, va anche in questa direzione visto l’interessamento di un’area verde ad oggi spesso incolta e ai limiti della fruibilità. Un plauso a tutte le ragazze e ragazzi che sapendo superare schemi e convenzione hanno impostato una positiva collaborazione finalizzata alla buona riuscita di questo proposito”. Queste le parole del capogruppo Dem Angelo Pizzutelli.