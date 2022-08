Frosinone, rinnovo e proroga contratti psicologi Asl “Risultato della Lega”

“Vittoria – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Dopo la mia interrogazione a Zingaretti per sapere quando e quali provvedimenti, normativi e finanziari, la Regione Lazio intendesse assumere per ripristinare la corretta procedura di proroga e quindi priorità assunzionale degli Psicologi presso la ASL di Frosinone di cui all’avviso pubblico di marzo 2020, finalmente la Asl si è mossa. Sono stati rinnovati e prorogati i contratti a tempo determinato degli psicologi, fino al 31-12-2022, come si evince dall’atto deliberativo n. 611 del 2 agosto 2022 dell’Asl di Frosinone. Un grande risultato, l’impegno profuso nei mesi scorsi sta dando i suoi frutti, e sono felice per tutti i professionsiti che ne beneficeranno. L’ASL di Frosinone, infatti, stava facendo terminare tutti i Contratti a Tempo Determinato degli Psicologi dell’Avviso, senza alcuna possibilità di Proroga, e aveva assunto gli idonei al Concorso Roma 5 e non i vincitori. Tutte le altre ASL della Regione, compresa la ASL Roma 5, che aveva la priorità sui vincitori del Concorso Roma 5, hanno proceduto alla proroga dei Contratti a Tempo Determinato in essere. Pertanto avevo presentato un’interrogazione a Zingaretti per sapere quando e quali provvedimenti, normativi e finanziari, la Regione Lazio intende assumere per ripristinare la corretta procedura di proroga e quindi priorità assunzionale degli Psicologi presso la ASL di Frosinone di cui all’avviso pubblico di marzo 2020. Oggi finalmente possiamo portare a casa questo risultato”.

Redazione Digital