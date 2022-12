Frosinone, “Ringrazio Mastrangeli la Lega ha confermato sostegno”

“Voglio ringraziare Riccardo Mastrangeli per essersi messo a disposizione con la sua candidatura alla guida della Provincia di Frosinone attraverso un progetto di rilancio dell’ente e del territorio che è stato apprezzato e sostenuto da tantissimi amministratori – ha affermato il consigliere provinciale Andrea Amata – Con generosità e competenza Riccardo si è presentato agli amministratori, ha indicato una via di sviluppo credibile e concreta. La nostra terra, considerando anche la filiera con il governo nazionale e la molto più che probabile vittoria alle regionali, ha perso un’occasione storica. C’era in campo una chiara proposta di centrodestra che però non è stata sostenuta da chi, naturalmente, avrebbe dovuto farlo. Peccato, ma le colpe sono chiare e vanno considerate anche dai livelli più alti. Noi come partito della Lega abbiamo dimostrato un reale radicamento sui diversi comuni, cosa che altri hanno clamorosamente mancato. E anche per questo si spiega il flop del loro candidato accreditato del successo fino all’apertura delle urne. Forse nemmeno i loro amministratori hanno compreso le logiche di certe scelte. Voglio rivolgere, infine, un augurio al nuovo presidente Luca Di Stefano. Un in bocca al lupo di buon lavoro. Ascolteremo le sue proposte, valuteremo le sue azioni e decideremo la linea in base all’unico principio che ci ha sempre mosso e continua ad animare il nostro impegno politico: il bene di questa terra”.

Redazione Digital