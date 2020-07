L’amministrazione Ottaviani, in collaborazione con il gestore del servizio, Cialone tour Spa, ha ridotto, in via temporanea, il costo dell’abbonamento mensile del Trasporto Pubblico Locale.

Secondo il capitolato d’appalto, infatti, la sottoscrizione al servizio, infatti, prevede la possibilità di usufruire, da parte degli utenti, della nuova flotta dei mezzi e di utilizzare anche l’ascensore inclinato al costo di 35 euro al mese. Dal momento che l’impianto che collega via Aldo Moro a piazzale Vittorio Veneto, nel rispetto degli obblighi di legge, è attualmente sottoposto a revisione generale, e non è, quindi, in funzione, l’amministrazione ha quindi inteso ripristinare la tariffa precedentemente in vigore per l’utilizzo dei mezzi del Tpl, pari a 25 euro al mese.

I 21 automezzi della flotta del Tpl sono tutti ecologici (euro 6), dotati di cabina cardioprotetta con defibrillatore, telecamere interne, geolocalizzazione e app dedicata che, in diretta, comunica all’utenza l’arrivo del mezzo, con i relativi orari di tutte le linee. Inoltre, la tabella dei percorsi dei mezzi è stata aggiornata in modo da poter coincidere con le partenze e gli arrivi dei treni che, con la fermata Tav, sostano a Frosinone, diventando, quindi, appetibili, anche per l’utenza proveniente dall’Agro Pontino, dall’Abruzzo e dal circondario della provincia di Frosinone. Sono sei, infatti, le navette inserite all’interno della programmazione delle corse, proprio in corrispondenza degli orari sia dei treni superveloci, sia dei regionali più frequentati. La Cialone Tour Spa analizzerà, in questo primo periodo di attivazione delle sei linee dedicate alla coincidenza con i treni superveloci, la risposta e le esigenze dei passeggeri, al fine di soddisfare la richiesta dell’utenza ed incrementare l’adduzione al ferro, anche in prospettiva di una bigliettazione integrata con Trenitalia. Qui tutti gli orari del Tpl: https://www.comune.frosinone.it/archivio12_aree-tematiche-come-fare-per_0_35.html

Nei prossimi giorni, dunque, l’assessorato alla mobilità coordinato da Massimiliano Tagliaferri, fornirà il supporto utile agli utenti, per le informazioni e per l’applicazione delle nuove riduzioni.

