Frosinone, ricercato in tutto il mondo arrestato pericoloso extracomunitario

Nella notte appena trascorsa, a Frosinone, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo che è risultato destinatario di un mandato di cattura internazionale. In particolare, verso le ore 01.30 nella parte alta del capoluogo, personale della Questura di Frosinone a seguito di un’attività investigativa, rintracciava un cittadino moldavo di 43 anni colpito da un mandato di cattura internazionale. Nel 2020 l’uomo, unitamente ad altri complici, fingendosi impiegato di banca aveva messo in atto un piano per sottrarre ingenti fondi dal conto bancario di una persona; tale piano non andava a buon fine per circostanze non attribuibili agli autori del reato. Per questa ragione, la Corte di Giustizia Suprema moldava in data 3 dicembre 2025 aveva condannato l’uomo a 7 anni e 6 mesi di reclusione per reati di truffa e frode finanziaria/bancaria. Il soggetto, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e successivamente, verrà estradato in Moldavia per scontare la condanna.