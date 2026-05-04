Frosinone, ricariche cellulari energia e illuminazione ecco l’albero tecnologico

A Frosinone il Parco Matusa si arricchisce di un nuovo elemento destinato a incidere sul modo di vivere gli spazi pubblici: l’albero tecnologico. Presentato dal sindaco e dall’assessore Angelo Retrosi, si tratta di una struttura pensata per integrare sostenibilità ambientale e servizi utili, offrendo energia pulita, punti di ricarica per dispositivi, illuminazione evoluta e funzionalità a supporto dei cittadini. Non è un semplice intervento di arredo urbano, ma una soluzione progettata per rendere il parco più funzionale e in linea con le esigenze della vita quotidiana. L’obiettivo è quello di coniugare innovazione e fruibilità, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio ancora più accogliente e contemporaneo. Il Matusa, per la sua storia e per il ruolo che ha assunto nel tempo, rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità. Un tempo legato al calcio e alle emozioni dello stadio, oggi è un’area aperta e vissuta da persone di ogni età. Inserire qui un’infrastruttura di questo tipo significa introdurre un elemento di modernità all’interno di un contesto fortemente identitario. L’idea alla base è rendere la tecnologia qualcosa di accessibile e quotidiano. L’albero tecnologico concentra in un unico punto diversi servizi: produzione di energia da fonti rinnovabili, ricariche per dispositivi mobili e un sistema di illuminazione efficiente. Funzioni che possono essere utilizzate liberamente da chi frequenta il parco, rendendo l’esperienza più comoda e completa. Tra gli aspetti più concreti, le ricariche smart rappresentano un servizio immediatamente percepibile. In un’epoca in cui smartphone e dispositivi elettronici accompagnano ogni momento della giornata, la possibilità di ricaricarli anche durante una passeggiata o un momento di pausa diventa un valore aggiunto significativo. Allo stesso tempo, l’utilizzo di energia pulita introduce un messaggio chiaro: la sostenibilità può diventare parte integrante dello spazio urbano. Non un concetto astratto, ma qualcosa di visibile e utilizzabile, inserito nel contesto quotidiano della città. Un altro elemento rilevante è l’illuminazione intelligente, che contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza e la qualità della permanenza nel parco. Una gestione più efficiente della luce permette di rendere gli spazi più fruibili anche nelle ore serali, con benefici sia in termini di comfort sia di consumo energetico. Interventi di questo tipo dimostrano come anche soluzioni puntuali possano incidere sulla qualità della vita urbana. Non sono necessariamente le grandi opere a trasformare una città, ma anche interventi mirati capaci di rispondere a esigenze concrete. L’introduzione dell’albero tecnologico si inserisce in una visione più ampia di innovazione urbana, che punta a rendere gli spazi pubblici più vivibili, attrezzati e coerenti con i bisogni contemporanei. La sfida, come sempre, sarà garantire nel tempo manutenzione, efficienza e integrazione con il resto dell’area. Il Parco Matusa, in questo senso, può diventare un punto di riferimento per sperimentare un nuovo modello di spazio pubblico: più funzionale, più sostenibile e più vicino alle persone. L’iniziativa si colloca in un contesto in cui le città sono chiamate a ripensare il proprio rapporto con le aree verdi e gli spazi aperti. Non basta renderli disponibili: occorre migliorarne la qualità, aumentarne i servizi e rafforzarne l’identità. In questa prospettiva, l’albero tecnologico rappresenta un segnale concreto della direzione intrapresa: un intervento visibile, facilmente comprensibile e utile nella vita di tutti i giorni. È proprio nell’uso quotidiano che si misura il valore reale di queste scelte.

Redazione Digital