In merito all’ “invito ad accelerare sul regolamento per le nuove insegne”, è intervenuto l’assessore al bilancio e alle finanze, Riccardo Mastrangeli.

“Il nuovo Canone Unico Patrimoniale sarà discusso a breve in consiglio, nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi voluti dalla legge. Il Comune di Frosinone – ha affermato Mastrangeli – ha compiuto, infatti, fino a questo momento, tutti gli step necessari previsti dal nuovo regolamento per l’installazione ed esposizione pubblicitaria, rientranti nelle disposizioni introdotte dal 1° gennaio in sostituzione di COSAP, ICP e tributi minori. Il Governo precedente, a onor del vero, aveva ventilato, in più occasioni, la possibilità di confermare la metodologia di riscossione precedentemente vigente: sarebbe stata una proroga più che motivata, dal momento che l’emergenza sanitaria sta continuando a determinare oggettive difficoltà per tutti i cittadini e, in particolare, per diverse categorie di contribuenti. La proroga non c’è stata ma, nonostante il ridotto margine temporale per l’approvazione della nuova disciplina in materia di esposizione e installazione pubblicitaria, il Comune di Frosinone, con la relativa delibera di giunta, a differenza di altri enti, ha prontamente redatto le tariffe e il nuovo piano per il Canone Unico Patrimoniale. Dopo l’approvazione da parte dell’esecutivo, il regolamento ha superato gli step successivi, con il passaggio in commissione consiliare competente e il parere dei revisori dei conti. A breve, dunque, sarà illustrato in consiglio”.

Redazione Frosinone