Frosinone, record vaccinazioni bambini in Italia percentuale supera la media nazionale

“La provincia di Frosinone ha una percentuale sopra la media nazionale per quel che concerne le vaccinazioni pediatriche contro il Covid – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Si tratta dell’ennesimo risultato importante conseguito dalla Asl di Frosinone durante la pandemia, grazie alla straordinaria professionalità del management e di tutto il personale sanitario impiegato nella campagna vaccinale. Con il 58% di vaccinati è stata messa in sicurezza oltre la metà dei giovani della fascia 5-11 anni. Voglio sottolineare la grande maturità dei cittadini del nostro territorio che, come ha sottolineato il coordinatore f.f. del Dipartimento Materno-Infantile della Asl di Frosinone, dott. Luigi Di Ruzza, sono stati particolarmente recettivi alle indicazioni chiare che venivano dal mondo medico pediatrico riguardo la sicurezza e l’efficacia del vaccino. Una risposta che vogliamo ulteriormente ampliare e che ci rende orgogliosi perché pone la nostra provincia all’avanguardia in tutto il territorio nazionale”.

Redazione Digital