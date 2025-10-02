Frosinone, rassegna d’arte ecco la mostra di Germana Brizio

di · 2 Ottobre 2025

Il prossimo 4 ottobre alle 18 presso la villa comunale si terrà l’inaugurazione della mostra “Donna mito natura” di Germana Brizio. Disegni, dipinti, sculture e installazioni. La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Redazione Digital 