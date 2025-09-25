Frosinone, raccolta materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Su indirizzo del sindaco, Riccardo Mastrangeli, per iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali coordinato da Alessia Turriziani e in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, il Comune di Frosinone promuove la raccolta di materiale scolastico che, già negli anni precedenti, ha registrato la generosa partecipazione di operatori economici, associazioni e cittadini.

“La scuola è il luogo dell’apprendimento, della socializzazione, della crescita, ma anche dell’inclusione e della solidarietà. Con la realizzazione di iniziative come ‘Colori…Amo la scuola’, il Comune di Frosinone intende sostenere ogni azione di supporto reciproco e mutuo aiuto nella nostra comunità, creando occasioni di uguaglianza, collaborazione e pari opportunità tra gli studenti del territorio”, ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli.

“La spesa da sostenere per far iniziare bene la scuola ai propri figli rappresenta una tappa obbligata per tutte le famiglie, che acquistano zaini, quaderni, matite e colori e tutto il necessario per studiare – ha dichiarato l’assessore Turriziani – Specie negli ultimi anni, questa spesa, per moltissime famiglie, è diventata sempre più difficile da sostenere, in particolare per quei nuclei familiari che si trovino a fronteggiare difficoltà economiche. ‘Colori…Amo la scuola’ vuole rappresentare, quindi, un aiuto concreto per alleggerire il peso delle spese scolastiche e garantire ai bambini e ai ragazzi strumenti indispensabili per studiare con serenità. Il nostro più sentito ringraziamento – ha concluso Turriziani – va quindi rivolto agli operatori economici, alle associazioni e ai cittadini che vorranno aderire all’iniziativa”,

Il “Centro raccolta” del materiale è stato individuato presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Frosinone, con sede in via Armando Fabi 128/131 nella sala adiacente all’ingresso principale. A partire dal 29 settembre 2025, quanti lo vorranno (operatori economici, associazioni, cittadini) potranno, in modalità del tutto libera e anonima, donare materiale scolastico nuovo.

“Il materiale scolastico, raccolto a cura del Settore Servizi Sociali, sarà simbolicamente consegnato – ha affermato l’assessore alla pubblica istruzione Mario Grieco – ai dirigenti dei quattro circoli didattici di Frosinone, in occasione della Festa della Scuola, che si terrà sabato 11 ottobre presso il Palazzo dello Sport di Frosinone in viale Olimpia. Saranno i dirigenti a distribuire il materiale ai diversi plessi scolastici, secondo le rispettive esigenze. La consegna durante la Festa della Scuola vuole rappresentare un momento di condivisione e partecipazione, in cui la comunità intera ribadisce l’importanza dell’istruzione come bene comune. Il progetto, nella sua interezza intende quindi rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e famiglie”.

Sarà possibile consegnare il materiale scolastico presso il Centro raccolta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. È possibile donare quaderni, penne, colori, libri, zaini o qualsiasi altro materiale didattico nuovo. Gli addetti alla raccolta non potranno accettare materiale usato. Il Centro raccolta sarà attivo dal 29 settembre fino a tutto il mese di ottobre 2025. Chi vorrà, potrà effettuare la donazione anche oltre il termine indicato, contattando direttamente l’ufficio comunale e fissando un appuntamento. Info: Sportello per la Famiglia, 0775/2656272-6460; sportellofamiglia@comune.frosinone.it

Redazione Digital