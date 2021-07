“Il tour lega giovani organizzato dai giovani leghisti con il segretario nazionale Lega Giovani on. Luca Toccalini fa tappa a Sora. Numerose sono state le presenze da parte di tutto il gruppo provinciale Lega Giovani, tra cui il coordinatore regionale Marco Pietrandrea, la coordinatrice provinciale Maria Veronica Rossi, il coordinarore comunale di Frosinone Domenico Miniello e dei cittadini sorani che nella giornata di ieri si sono affrettati per firmare i 6 requisiti del referendum giustizia. Ma la raccolta firme continua a ritmo serrato, i giovani leghisti di Frosinone insieme al consigliere comunale Danilo Magliocchetti vi aspettano venerdì e sabato dalle 17 alle 20 in piazza Don Carlo Cervini (via Aldo Moro)”. Lo comunica Lega Giovani Frosinone.

Redazione Frosinone