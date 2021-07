Raccolta firme per i referendum sulla giustizia targati Lega-Radicali. Gazebo (1200 del Carroccio) e penne saranno a disposizione dei cittadini per 90 giorni. A Frosinone banchetto in via Aldo Moro con iscritti e simpatizzanti della Lega.

“L’obiettivo è avere almeno 3000 banchetti per la raccolta firme in tutta Italia: se si raccolgono” in questo fine settimana “la metà delle firme necessarie, 250 mila firme vuole dire che la gente è pronta”, ha affermato Matteo Salvini, a inizio giugno, prima di depositare i sei quesiti in Cassazione, insieme al radicale Maurizio Turco.

Redazione Frosinone