Frosinone quasi 50 gradi, tra le città più calde d’Italia l’aria è irrespirabile

L’estate 2026 batte il record dei record: giovedì 6 agosto, su 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore del ministero della Salute, tutte e 27 sono bollino rosso. Nell’intera Penisola, nessun capoluogo escluso, sarà allerta massima con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Livello 3 ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Oggi e domani, martedì e mercoledì 4 e 5 agosto, solo Messina e Reggio Calabria sfuggono al codice rosso e hanno bollino arancione: livello 2, con pericoli per la salute dei fragili. ilsole24ore.com