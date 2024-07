Frosinone, quasi 50 gradi nuova ondata di calore dall’Africa

Nuova ondata di calore sull’Italia. L’anticiclone africano punterà l’Europa. A confermare la risalita del caldo africano dal Marocco verso la Spagna, la Francia e l’Italia è Antonio Sanò, de IlMeteo.it: «Almeno fino alla fine di luglio, avremo 6-8°C in più rispetto alla media del periodo in Italia – spiega -. La bolla subtropicale marocchina porterà un caldo ancora più estremo (fino a 12-14°C in più rispetto alla climatologia) su Spagna e Francia occidentale, frantumando vari record del periodo. Ma, come detto, anche in Italia il termometro supererà di 6-8 gradi la normalità, se di normalità ultimamente si può parlare. Sul nostro Paese ci saranno numerosi picchi di 40°C, ovviamente all’ombra». Nel dettaglio, le prossime ore vedranno ancora temperature accettabili da Nord a Sud, seppur siano previsti ancora i 37°C a Firenze e Terni con 35°C sulla Capitale. A Milano la minima sarà «tropicale» con circa 21-23°C mentre la massima non supererà i 32°C. Dal weekend invece tornerà Caronte, l’anticiclone africano, direttamente dal Marocco: le temperature saranno in sensibile risalita con picchi sabato di 38°C a Taranto e Terni, 37°C ancora a Firenze con la Capitale che salirà a 36. Durante l’ultima domenica di luglio il mercurio del termometro si espanderà ancora di più: Benevento, Oristano e Terni 39°C, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì e Taranto 38°C, Frosinone, Arezzo, Bologna, Bolzano, Macerata, Matera e Roma con la febbre a 37°C. «Ricordiamo che 37,8°C (Celsius) corrispondono a 100°F (100 gradi Fahrenheit) – continua Sanò -.