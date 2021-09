L’amministrazione Ottaviani, mediante il settore ambiente, coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, ha proceduto all’affidamento dei servizi tecnici inerenti alla progettazione definitiva e esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alla Direzione Lavori per la realizzazione di 280 loculi prefabbricati in Zona F di P.R.C. Con deliberazione di Giunta Comunale, era stato già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal competente Ufficio Tecnico, per un investimento di € 360.000,00, distinto in € 256.234,40 per lavori e € 103.765,600 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

L’assise civica, a tal riguardo, aveva deliberato di approvare il progetto di revisione della zona “F” di P.R.C., attraverso la modifica plano-volumetrica del campo comune prevedendo nello specifico la modifica di una porzione limitata dell’area a verde adiacente il blocco di loculi prefabbricati esistenti lungo la viabilità principale, con conseguente arretramento di parte dei posti distinti a terra; l’introduzione dei percorsi di accesso ai mezzi per le inumazioni, oltre ai percorsi pedonali per la visibilità dei posti distinti a terra; il distanziamento dei posti a terra sulla base di quanto riportato all’Art. 58 del DPR 285/90; la realizzazione di 280 loculi prefabbricati da posizionarsi specularmente a quelli esistenti lungo la viabilità principale.

Redazione Frosinone