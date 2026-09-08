Frosinone, quasi 250 nuovi loculi al cimitero comunale

Sono stati consegnati dalle ditte appaltatrici i 235 nuovi loculi realizzati presso il Cimitero di Frosinone, nell’ambito del programma di interventi promosso dall’Amministrazione comunale per la manutenzione, la riqualificazione e il potenziamento del patrimonio cimiteriale cittadino. L’intervento consente di dare una risposta concreta alle esigenze manifestate dalle famiglie, mettendo a disposizione nuovi spazi adeguati e decorosi. «La realizzazione dei nuovi loculi – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – rappresenta una risposta concreta a un’esigenza particolarmente sentita dalla nostra comunità. Il cimitero è un luogo della memoria e degli affetti, che merita attenzione, cura e rispetto. Con questo intervento confermiamo l’impegno dell’Amministrazione nel garantire spazi decorosi e servizi adeguati alle necessità dei cittadini». «Quello appena concluso – ha aggiunto il vicesindaco Antonio Scaccia – è un intervento importante, nato dalla volontà di dare risposte alle esigenze della cittadinanza e di proseguire nel percorso di riqualificazione e potenziamento del Cimitero di Frosinone. La disponibilità di nuovi spazi rappresenta un servizio di grande rilevanza sociale e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di un luogo che appartiene alla memoria e all’identità della comunità».

La consegna dei 235 nuovi loculi costituisce dunque un ulteriore tassello di un più ampio programma di interventi finalizzato a rendere il Cimitero di Frosinone sempre più decoroso, funzionale e rispondente alle esigenze della città. Il programma proseguirà già nei prossimi giorni: saranno infatti consegnati ulteriori 290 loculi, portando avanti il percorso intrapreso dall’Amministrazione per incrementare progressivamente la disponibilità di spazi e garantire risposte concrete alle richieste dei cittadini.