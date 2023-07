Frosinone, quasi 1500 loculi nuovi al cimitero comunale

La giunta Mastrangeli ha approvato i progetti definitivi per la realizzazione di 1270 loculi prefabbricati in zona “E”, unitamente ad ulteriori 256 in zona “B”, all’interno del civico cimitero di Frosinone. “La riqualificazione ed il completamento del civico cimitero costituiscono un obiettivo e un’esigenza primaria per l’Amministrazione e la Città – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – È intenzione dell’Amministrazione intervenire con immediatezza al fine di programmare con efficacia gli interventi, tenendo in particolare considerazione la sostenibilità economica”. “Due i progetti definitivi approvati oggi – ha aggiunto il vicesindaco Antonio Scaccia- il Lotto B, del costo complessivo di € 567.690,73 euro, e il Lotto A, del costo complessivo di € 1.834.130,82 euro, comprensivi di aggiornamento dei computi metrici al nuovo prezzario regionale, fronteggiando inoltre i costi necessari allo spostamento del collettore fognario esistente nel Lotto A. L’intervento è stato suddiviso in più lotti funzionali da avviare in diverse annualità. Nello specifico, per quanto riguarda il Lotto A, sarà diviso in Lotto 1 (batteria E-F-G), 540 loculi, annualità 2023; Lotto 2 (batteria C-D), 490 loculi, annualità 2024; Lotto 3 (batteria A-B), 240 loculi, annualità 2025; per quanto riguarda il Lotto B, i 256 loculi ricadranno nell’annualità 2024”. La spesa totale d’investimento, pari ad € 2.401.821,55, euro, troverà copertura anche mediante concessione, in prenotazione, dei nuovi loculi, per la durata di 30 anni da ridistribuire sulle annualità.

Redazione Frosinone