Frosinone, pulizia e decoro in tutte le strade e le piazze della città ecco i lavori

Decoro, pulizia e igiene su tutto il territorio comunale: questo l’indirizzo del sindaco Riccardo Mastrangeli messo in atto mediante gli interventi dell’assessorato all’ambiente coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia. In particolare, in questi giorni il personale specializzato sta portando avanti le operazioni di scerbatura e pulizia in tutto il centro storico, in sinergia con l’assessorato coordinato da Rossella Testa anche per quanto riguarda la valorizzazione dell’arredo urbano.

“Le operazioni di manutenzione e cura del nostro patrimonio verde sono effettuate con cadenza quotidiana, a beneficio dell’intero territorio. Gli interventi – ha affermato il sindaco Mastrangeli – tengono conto delle peculiarità delle aree interessate, come nel caso del centro storico, area che l’amministrazione considera strategica per implementare l’articolato processo di valorizzazione dell’intera città”. “Oggi la gente si è innamorata nuovamente della parte antica del capoluogo; il centro storico è tornato di nuovo appetibile, recuperando la sua dimensione di polo attrattore – ha aggiunto l’assessore Testa – Ciò è accaduto in ragione del grande lavoro di studio e programmazione portato avanti dall’amministrazione comunale, che intende proseguire su questo percorso di valorizzazione e crescita. In questi giorni – ha concluso – l’arredo dell’area è stato arricchito da nuove essenze arboree in largo San Silverio, piazza Sant’Orsmida e piazza Garibaldi”. “Desidero ringraziare l’intero ufficio comunale ambiente, a partire dal dirigente, Arch. Marlen Frezza, dal funzionario agronomo dott. Giuseppe Sarracino e dall’ing. Lillo Rocca, per la dedizione e la puntualità con cui vengono calendarizzati ed effettuati gli interventi – ha concluso il vicesindaco Antonio Scaccia – In questi giorni, le operazioni di scerbatura sono state programmate su tutto il centro storico, su largo e via Amendola, via Angeloni, via Barletta, vicolo Bastione, largo Cairoli, piazza Campagiorni, via Cavour, via De Gasperi, via del Plebiscito, vicolo del Portone, piazzale della Libertà, corso della Repubblica, via don Luigi Minotti, via Fratelli Bragaglia, via Ferrarelli, via Garibaldi, via Giardino e traverse, via Giordano Bruno, via La Forma, via e vicolo Maccari, piazza Marzi, via Minghetti, vicolo Musa e Rosati, via Pagliare Bruciate, via Rattazzi, via Ricciotti, via San Simeone, piazza Santa Maria, largo Sant’Orsmida, piazza Scappaticci, largo Turriziani, piazza Valchera, piazza VI dicembre, piazza Vittorio Veneto, via XX settembre”.

Redazione Frosinone