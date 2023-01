Frosinone, pulizia decoro e sicurezza sulle strade del capoluogo ecco i lavori 

Anche con il nuovo anno, proseguono gli interventi di pulizia e igiene su tutto il territorio comunale per valorizzare decoro e ornato urbano, così come predisposto dal sindaco, Riccardo Mastrangeli, con il coordinamento e la supervisione dell’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“Una città è bella e pulita deriva dal contributo e dall’impegno di ognuno di noi – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – L’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia sta coordinando, in maniera ottimale, le operazioni sul nostro patrimonio verde, effettuate quotidianamente, a beneficio dell’intera comunità.

Alle operazioni già programmate, si aggiungono quelle che vengono effettuate a seguito di segnalazioni. Tra queste, rientrano le indicazioni dell’assessore Rossella Testa per il centro storico e del consigliere Anselmo Pizzutelli per lo Scalo”. “L’azienda specializzata, nei giorni scorsi – ha aggiunto il vicesindaco Scaccia – è intervenuta con operazioni di pulizia, igiene e sistemazione delle aree verdi in corso Lazio e piazza Schietroma, nella zona di via Veccia, nei pressi degli uffici della Regione Lazio e nel tratto comunale del parco di corso Francia. Attenzione sempre alta anche nei confronti degli istituti scolastici, in cui gli interventi sono sempre programmati ed eseguiti regolarmente. Recentemente, il personale addetto ha provveduto alla pulizia e alla manutenzione del verde, per assicurare il massimo decoro e valorizzare la funzionalità degli spazi, nelle scuole d’infanzia “Calvosa”, “Spinelli” e “Miele” e nella primaria “Maiuri””.

