Frosinone, psicologi senza lavoro occorrono nuove assunzioni

“Oggi, nel corso dei lavori del consiglio regionale del Lazio ho discusso la mia interrogazione sulla stabilizzazione degli psicologi Asl Frosinone. Nel marzo 2020, fu bandito un “Avviso Pubblico – per soli Titoli per la Formulazione di una Graduatoria per Assunzioni a Tempo Determinato per n. 2 posti di Dirigente Psicologo disciplina Psicologia Clinica e Psicoterapia” – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Nell’ aprile 2021, in seguito alla “Determina Aziendale n. 1088 del 12.02.2021” che prevedeva l’approvazione dello scorrimento della graduatoria, sono stati stipulati dei contratti a tempo pieno e determinato, con scadenza contrattuale di anni 1 ed assunte 31 Psicologi dell’Avviso, tenuto conto che del fabbisogno aziendale. L’assunzione di 31 Dirigenti Psicologi è rappresentata dalla “Determinazione n. 2483 del 06/04/2021. Nel novembre 2021, è stata pubblicata la “Determinazione GSA n.G14499 del 24.11.2021 della Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo del 30 ottobre 2021 tra Assessorato Sanità della Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali. “Nel febbraio 2022, è stato stabilito un “Accordo tra le OO.SS. e la Regione Lazio, Assessorato alla Sanità ed Integrazione Socio Sanitaria, in cui è stato formalizzato un percorso di stabilizzazione del personale precario assunto alle dipendenze del SSR; Nel febbraio 2022, la ASL di Frosinone ha proceduto ad assumere 35 Psicologi, utilizzando la graduatoria ASL Roma 5”. Assunzioni che sono state effettuate pur avendo colmato il fabbisogno con la predetta graduatoria dell’Avviso; nel marzo 2022, è stata fatta una “Nota Regionale di trasmissione dell’Accordo Sindacale prot. U.0214106 del 03.03.2022, nel quale si ribadisce la necessità di prorogare tutti i Contratti a Tempo Determinato attualmente in essere”. L’ASL di Frosinone sta facendo terminare tutti i Contratti a Tempo Determinato degli Psicologi dell’Avviso, senza alcuna possibilità di Proroga, e ha assunto gli idonei al Concorso Roma 5 e non i vincitori. Tutte le altre ASL della Regione, compresa la ASL Roma 5, che aveva la priorità sui vincitori del Concorso Roma 5, hanno proceduto alla proroga dei Contratti a Tempo Determinato in essere; pertanto ho presentato un’interrogazione a Zingaretti per sapere quando e quali provvedimenti, normativi e finanziari, la Regione Lazio intende assumere per ripristinare la corretta procedura di proroga e quindi priorità assunzionale degli Psicologi presso la ASL di Frosinone di cui all’avviso pubblico di marzo 2020”.

