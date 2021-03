Il Lazio resta in fascia gialla per un soffio. Ma l’intera provincia di Frosinone, già in arancione da lunedì e con i due Comuni di Monte San Giovanni Campano e Torrice off limits, rischia seriamente di tingersi di rosso. La decisione arriverà nelle prossime ore: troppi i contagi in tutta la Ciociaria.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, ha commentato: «Le scuole non andavano riaperte, stanno agevolando la diffusione delle varianti che colpiscono i più giovani. L’età media dei positivi è scesa a 44 anni».

Redazione Digital