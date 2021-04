Un Pasquetta insolita, come i mesi che stiamo vivendo, ma che la Provincia guidata da Antonio Pompeo, ha immaginato di animare lo stesso con la grande musica e con la cultura. Lo ha fatto in grande stile, come ci abituati da tempo. Primi, in Italia in questo genere di eventi e forse anche per il numero di appuntamenti realizzati. Protagonisti indiscussi, ancora una volta, il territorio, la musica e la creatività, nel format “Provincia Creativa”, ideato dal vicepresidente e delegato alla Cultura Luigi Vacana.

Non si era ancora spenti i riflettori sul ‘Consummatum est’, trasmesso dalla Cripta San Rocco di San Giorgio a Liri, in occasione del Venerdì Santo, che l’Ente di Piazza Gramsci è tornato subito alla ribalta con il “Gran Galà di Pasquetta”, nel centenario della nascita di Astor Piazzolla. L’appuntamento, rigorosamente in streaming social web e tv è stato trasmesso e realizzato dall’incantevole Palazzo Moretti di Patrica.

La città lepina, nota per essere la patria tanto di Riccardo Moretti, quanto di Licinio Refice e di Libero De Libero, si è trasformata nel set da cui è andato in onda questo intensissimo appuntamento con la bellezza. Se a San Giorgio si era unita la recitazione alla musica, con il ritorno in Ciociaria di Gioia Spaziani, a Patrica scena tutta dominata dalle note e dai colori. Con una cornice d’eccezione firmata da Rocco Lancia, che al ritmo del Tango, magistralmente eseguito dall’Orchestra da Camera di Frosinone, ha eseguito in live painting un ritratto omaggiando proprio Libero De Libero.

Un trionfo di creatività dunque, con i giochi di luce offerti dal palazzo e dall’incantevole paesaggio, che hanno reso davvero magica l’atmosfera. A tutto il resto, compreso ad assicurare una qualità unica nella produzione, ci hanno pensato una tripla regia audio/video/luci, 8 telecamere fisse e mobili e il supporto di droni, interni ed esterni. Il tutto è reso possibile, lo ricordiamo, dal partenariato con strutture leader nei propri settori, come “Extra Tv”, ma anche “Ciociaria Turismo” e “Radio Parco”, insieme ai Comuni sede delle iniziative. Presentazione dell’evento affidata alla guida turistica abilitata Francesca Ascenzi, con lei in sala i solisti Fabrizio Bartolini, Loreto Gismondi, Alessandro Minci, Andrea Ranieri, Maurizio Turriziani, Virgilio Volante.

“Orgogliosi di essere da tempo un riferimento per la Cultura, non solo nel territorio – dichiarano entusiasti Pompeo e Vacana – c’è voglia di bellezza e la Provincia continua a promuovere e valorizzare il territorio nel modo più efficace, attraverso la musica, l’arte e la creatività. Il grandissimo successo che il nostro format sta riscuotendo – hanno concluso – ci indica che questa è la strada giusta. Un viaggio unico che continuerà anche nei prossimi mesi”. Una programmazione ricca e intensa, alla scoperta delle meraviglie del territorio, valorizzandone i talenti e omaggiandone i figli più illustri attraverso proprio la bellezza. Come avvenuto a Patrica, nel giorno di un’insolita Pasquetta, al ritmo di tango. Difficile pensare che da casa non ci si sia alzati, se non altro per applaudire ancora una volta “Provincia Creativa”.

Redazione Digital