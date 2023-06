Frosinone, protocollo d’intesa con l’Università di Cassino e del Lazio meridionale

È stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra Comune di Frosinone e Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Erano presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli, il rettore prof. Marco Dell’Isola e l’assessore al centro storico Rossella Testa. L’iniziativa ha fatto seguito alla conferenza di servizi con gli stakeholder sul Piano di Gestione per Frosinone Alta dello scorso aprile. Era presente all’iniziativa anche il consigliere Maria Antonietta Mirabella. “L’università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale collaborerà con l’assessorato al centro storico del comune di Frosinone per la promozione e la riqualificazione del centro storico della città attraverso la realizzazione di progetti congiunti di diffusione della conoscenza, coinvolgimento della popolazione, potenziamento dell’offerta didattica e rinnovamento e rilancio del polo didattico di Frosinone – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli, che ha ringraziato l’assessore Testa e il consigliere delegato all’università Giovanni Bortone per il lavoro svolto – C’è forte sinergia di intenti con l’ateneo. Con il supporto del Comune, il polo di Frosinone è diventato sede del Meccatronico, scuola di eccellenza, che forma operatori altamente specializzati, le cui competenze sono strettamente correlate ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese. L’obiettivo principale del Meccatronico, infatti, è quello di soddisfare i fabbisogni occupazionali delle imprese in termini di figure specializzate, e, contemporaneamente, garantire ai giovani opportunità di lavoro coerenti con la formazione ricevuta”. A proposito del Polo di Frosinone, il sindaco Mastrangeli ha illustrato delle importanti novità: l’implementazione dei servizi per gli studenti, con la possibilità di usufruire della mensa, e la futura introduzione di un nuovo corso di laurea, un unicum rispetto all’offerta didattica già presente in altri atenei, la cui attuazione è attualmente al vaglio delle competenti autorità ministeriali. “Grazie anche all’impegno profuso dal consigliere delegato Giovanni Bortone, i contatti con l’università sono stati assidui e improntati a grande collaborazione – ha aggiunto l’assessore Testa – Con la firma di oggi, comune e ateneo intendono ribadire il proprio impegno a beneficio di uno sviluppo maggiore del polo universitario di Frosinone, nel centro storico del capoluogo, oggetto del Piano di Gestione Frosinone Alta che mira allo sviluppo di tutta la città. Conservazione, sostenibilità, sostegno al tessuto economico, sociale e culturale: sono questi i punti salienti di intervento del Piano di Gestione che l’amministrazione, di concerto con i portatori di interesse del territorio, intende continuare a portare avanti”. Il rettore prof. Marco dell’Isola, infine, ribadendo la fattiva collaborazione con l’Ente comunale, ha comunicato che il Polo di Frosinone sarà anche oggetto di un retrofit energetico per migliorarne le performance in tema di sostenibilità ambientale.

Redazione Frosinone