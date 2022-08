Frosinone, pronto soccorso al collasso “Malati parcheggiati sulle barelle”

“I pronto soccorso di Roma Capitale e delle province del Lazio sono in affanno – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Lo Spaziani di Frosinone, letteralmente al collasso, anche per casi covid, con un’unica porta di accesso al pronto soccorso. Scenario aggravato dal blocco delle barelle. Una situazione sempre più frequente neo nosocomi laziali, e non c’entra solo il covid, perché anno dopo anno la situazione non migliora, anzi peggiora, e sulle spalle di Zingaretti ci sono 9 pesantissimi anni di immobilismo ed inefficienza. Da parte sua e dell’assessore D’Amato solo annunci spot e passerelle nei reparti. Nel frattempo assistiamo a scenari da brivido, persone parcheggiate in barella per ore senza essere visitate. Sale d’attesa che scoppiano. Per non parlare delle liste d’attesa per effettuare esami diagnostici. C’è sempre più ricorso alla sanità privata per salvarsi la vita! Non è giusto. Sono criticità che ci portiamo dietro da anni, a cui il Partito Democratico non ha saputo trovare una soluzione. Il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti ed a pagarne le spese sono i cittadini”.

Redazione Digital