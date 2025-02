Frosinone, pronto soccorso al collasso “Carenza di personale”

“Ho presentato una richiesta formale alla presidente della VII commissione sanità, Alessia Savo, per la convocazione urgente di un’audizione sulla grave emergenza che sta colpendo il pronto soccorso dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – In questi giorni ha registrato un sovraffollamento insostenibile, aggravato dalla cronica carenza di personale. Una condizione denunciata anche dall’Ordine dei Medici di Frosinone, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario locale, creando disagi sia ai cittadini che al personale sanitario, costretto a operare in condizioni di estrema difficoltà. Per affrontare l’emergenza e individuare soluzioni tempestive, ho chiesto che in audizione vengano coinvolti: Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio con delega alla Sanità, Sabrina Pulvirenti, commissaria straordinaria della ASL di Frosinone, Luca Di Stefano, presidente della Provincia di Frosinone, il sindaco del Comune di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, l’Ordine dei Medici di Frosinone e i rappresentanti sindacali. È fondamentale che la Regione Lazio intervenga con misure concrete per rafforzare il personale sanitario e migliorare l’organizzazione del pronto soccorso, garantendo così un servizio efficiente e sicuro per i tanti cittadini della provincia”.

Redazione Digital