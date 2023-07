Frosinone, processo Pignalberi l’Ordine degli avvocati destina la provvisionale alla formazione dei giovani

“L’Ordine degli Avvocati di Frosinone destinerà la quota della provvisionale che Fabrizio Pignalberi è stato condannato a pagare per i reati di truffa ed esercizio abusivo della professione (oltre a 8 mesi di reclusione) alla formazione dei giovani avvocati – ha affermato Galassi, presidente Ordine avvocati Frosinone – L’imputato è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria relativa a un risarcimento per incidente automobilistico di cui si è impossessato provocando la reazione del suo cliente che, non ricevendo né somme né comunicazioni dalla compagnia assicurativa, era andato a fondo della vicenda e si era poi rivolto all’avvocato Angelo Testa, del Foro di Frosinone, per denunciare il Pignalberi. Così il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, presieduto dall’Avv. Vincenzo Galassi, fa sapere che destinerà la somma di 5.000 euro – a tanto ammonta la provvisionale che Pignalberi dovrà corrispondere all’Ordine che si è costituito parte civile – per finanziare la formazione professionale dei giovani avvocati. Riteniamo che uno degli strumenti più efficaci e moralmente persuasivi che possano contrastare l’illegalità e i deprecabili tentativi di screditare la nostra categoria professionale sia quello di rafforzare la coscienza e la conoscenza dei giovani che si avvicinano alla professione forense. Per questo abbiamo pensato di destinare la somma riconosciuta al nostro Ordine in quanto parte lesa da chi è stato condannato per esercizio abusivo della professione a finanziare percorsi formativi destinati ai giovani avvocati. A nome del Consiglio che mi onoro di presiedere, ringrazio il collega Angelo Testa per aver difeso e garantito l’onorabilità del nostro Ordine”.

Redazione Digital