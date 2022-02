Frosinone, primo consiglio provinciale “Oltre 70 milioni di euro alle scuole”

“Nella seduta di oggi il nuovo Consiglio provinciale, uscito dalle elezioni del 18 dicembre scorso, ha votato all’unanimità l’inserimento nella programmazione del Pnrr di nuovi interventi per l’edilizia scolastica, approvando la delibera di integrazione del Piano triennale delle opere pubbliche per la realizzazione di due nuove palestre (a Frosinone e Pontecorvo) e un edificio scolastico (Ferentino).

Progetti vanno ad aggiungersi ai numerosi già finanziati, programmati e per gran parte eseguiti dalla Provincia di Frosinone, che è stata in grado di intercettare oltre 70 milioni di euro per ammodernare, migliorare e adeguare gli edifici esistenti, oltre a programmare la costruzione di nuove scuole, come quella di Frosinone in zona Casaleno e a Sora in località Santa Rosalia, tanto per citarne alcune.

Un atto che consente anche di razionalizzare i servizi, incrementare la qualità dell’offerta didattica e di centrare un consistente risparmio economico derivante dalla dismissione di onerosi contratti di locazione”. Lo comunica l’amministrazione provinciale di Frosinone.

Redazione Frosinone