Frosinone, “Primarie e unità del centrodestra in vista delle elezioni regionali”

“La vittoria di Riccardo Mastrangeli e del centrodestra nella città di Frosinone ci consegna dei messaggi che non è possibile ignorare – ha affermato Andrea Amata, consigliere provinciale Lega – Mastrangeli esprime il rinnovamento nella continuità di un’amministrazione efficiente, che ha visto in Nicola Ottaviani una guida virtuosa e generosa nei confronti della collettività. Il metodo di selezione attraverso primarie, che in questo caso come nel precedente ha consentito di individuare due candidati di eccellenza, eleva Frosinone a potenziale modello da seguire anche nelle altre sfide. In prossimità delle elezioni regionali, occorre non generare ritardi nella scelta del candidato presidente e affidarsi alla mobilitazione del proorio popolo a cui demandare la scelta. L’ulteriore messaggio a cui il centrodestra dovrebbe tendere è la necessità di garantire la propria unità, scongiurando certe divisioni troppo spesso provocate da dissidi personalistici. Frosinone con Mastrangeli e Ottaviani si afferma come ‘buona pratica’ a cui il centrodestra dovrebbe ispirarsi per affrontare i prossimi appuntamenti e motivare un elettorato sempre più attratto dall’astensione”.

