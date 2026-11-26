“L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Angeloni” di Frosinone ha avuto l’onore di ospitare Marta Di Palma, che ha portato la sua toccante testimonianza davanti a una platea di studenti attenti ed emozionati. L’importante iniziativa si è svolta grazie alla disponibilità e alla sensibilità della Dirigente Scolastica, la prof.ssa Cristina Boè, da sempre attenta a promuovere momenti di crescita umana e culturale all’interno dell’istituto. Durante l’incontro, Marta ha aperto il suo cuore ai ragazzi raccontando la propria storia personale. Con grande coraggio e autenticità, ha condiviso il suo percorso, mostrando come sia riuscita a trasformare un’esperienza di profondo dolore in una testimonianza positiva, un vero e proprio manifesto di vita e di rinascita. Il dialogo con gli studenti si è concentrato in particolare sull’importanza fondamentale della prevenzione del tumore al seno, sensibilizzando le nuove generazioni sull’attenzione verso la propria salute e sul valore della diagnosi precoce. Un momento di forte impatto emotivo ed educativo che ha lasciato un segno significativo nella comunità scolastica dell’istituto frusinate”. Lo comunica l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Angeloni” di Frosinone.

Redazione Digital