La giunta Ottaviani ha approvato le schede progettuali per “ValoreComune”, che identifica i Progetti Utili alla Collettività (PUC) nell’ambito del Reddito di Cittadinanza. Mediante l’assessorato al welfare coordinato da Massimiliano Tagliaferri, sono state infatti approvate le specifiche documentazioni per l’attivazione dell’iniziativa.

In coerenza, infatti, con le competenze professionali del beneficiario del Reddito di cittadinanza e con quelle acquisite in ambito formale e informale, oltre che in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore ad otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. A tale scopo, il centro per l’impiego e il servizio sociale comunale, ciascuno per le proprie competenze, hanno avviato le attività di presa in carico, verificando i componenti tenuti agli obblighi, rilevando per ciascuno di essi le eventuali competenze professionali, gli interessi e le propensioni emerse nel corso dei colloqui. In particolare, i servizi dell’amministrazione comunale hanno predisposto tre progetti. Il Settore Servizi alla Persona, Servizi Sociali – Servizi Demografici è titolare del Progetto “Ricerca d’archivio smistamento posta”, dalle finalità civiche e di utilità sociale; il Settore Affari Generali, ha redatto il progetto “Accettazione protocollo in entrata – informazioni al cittadino”, con le medesime finalità; il Settore Servizi Tecnici è invece promotore del Progetto “S.O.S. S.U.E. Frosinone”, dalle finalità civiche. La partecipazione è limitata ad un solo componente per nucleo tra i beneficiari di Reddito di cittadinanza. Le schede saranno caricate, a cura del Responsabile PUC, nella apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sarà cura del Centro per l’impiego e del Servizio sociale comunale, ciascuno per i nuclei di competenza, procedere con l’assegnazione dei beneficiari al progetto identificato in fase di presa in carico e valutazione. Sarà quindi indicata, da parte del responsabile dei singoli progetti, la figura del coordinatore comunale ovvero del tutor che affiancherà i soggetti inseriti all’interno dei programmi.

Redazione Frosinone