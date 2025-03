Frosinone, premiato il servizio mensa scolastica “Esempio in Italia”

Il Comune di Frosinone ha ricevuto, a Roma, nel corso della terza edizione del Summit della mensa scolastica, il prestigioso riconoscimento da parte di Foodinsider per la qualità del servizio mensa nelle scuole della città, gestito da Authentica S.p.A., con la seguente motivazione: “Per aver dimostrato che il cambiamento è possibile quando si sceglie di investire nella qualità della ristorazione scolastica, mettendo al centro la salute dei bambini e la varietà della dieta, con un approccio più consapevole e attento ai principi della salute e della nutrizione equilibrata. Per la capacità di ripensare il menù scolastico con una visione innovativa, per il coraggio di sperimentare e migliorare la qualità del cibo e l’equilibrio del menu, conferiamo con grande apprezzamento questo riconoscimento al Comune di Frosinone, con l’auspicio che il suo esempio possa ispirare altre amministrazioni in tutta Italia”. Frosinone si è distinta positivamente per la qualità della sua mensa scolastica, guadagnando 94 punti rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Il capoluogo, inoltre, si è posizionato al 22° posto a livello nazionale, con un punteggio di 140 punti. “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che testimonia il grande lavoro svolto per garantire ai bambini delle scuole di Frosinone un servizio mensa di qualità, attento alla salute e alla sostenibilità, confermando la sua funzione di vero e proprio momento educativo per i ragazzi”, ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. L’assessore Valentina Sementilli ha commentato: “Questo risultato testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale e del gestore Authentica nel garantire pasti sani, gustosi e sostenibili agli studenti. Per l’Amministrazione il tema della qualità del servizio di ristorazione rappresenta una priorità anche in termini di tutela della salute dei nostri ragazzi e di promozione di un’educazione alla sana alimentazione e a sani stili di vita”.