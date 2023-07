Frosinone, premiata negli Stati Uniti la studentessa del “Turriziani” Maddalena Mizzoni

La National Society of High School Scholars (NSHSS) ha annunciato che la studentessa Maddalena Mizzoni di Frosinone, è stata selezionata quale membro di questa prestigiosa organizzazione. La Società premia i migliori studenti che hanno dimostrato un’eccellente leadership, un’ottima preparazione accademica e un forte impegno comunitario. L’annuncio è stato fatto dal cofondatore e presidente della NSHSS, James W. Lewis. “A nome della NSHSS e del nostro cofondatore Claes Nobel, membro della famiglia che ha istituito i premi Nobel, sono onorato di riconoscere il duro lavoro, la passione e l’impegno che Maddalena ha dimostrato per raggiungere questo eccezionale livello di eccellenza accademica”, ha affermato Lewis. “Maddalena è ora membro di una comunità unica di studiosi, una comunità che rappresenta la nostra migliore speranza per il futuro”. “Siamo orgogliosi di offrire l’appartenenza a vita ai giovani studiosi per sostenere la loro crescita e sviluppo”, ha dichiarato Lewis. “Aiutiamo studenti come Maddalena a investire sul loro successo accademico mettendoli in contatto con esperienze di apprendimento e risorse per prepararli all’università e a carriere significative”. I membri della NSHSS diventano automaticamente membri a vita al momento dell’adesione iniziale. Ogni passo lungo il percorso, dalla scuola superiore all’università alla carriera, la NSHSS mette in contatto giovani studiosi eccezionali con le risorse necessarie per sviluppare le loro capacità e perseguire le loro passioni. Fondata nel 2002 da James W. Lewis e Claes Nobel, membro della famiglia che ha istituito i premi Nobel, la National Society of High School Scholars riconosce l’eccellenza accademica a livello di scuola superiore e aiuta a promuovere gli obiettivi e le aspirazioni degli studenti ad alto rendimento attraverso esperienze di apprendimento uniche, borse di studio, stage, studio internazionale e scambi culturali. Maddalena, una giovane brillante che ha trascorso i suoi anni di liceo presso il Liceo Classico “Norberto Turriziani” di Frosinone, ha intrapreso un’emozionante avventura educativa all’estero durante il quarto anno, decidendo di frequentare la rinomata Notre Dame International High School, una scuola americana di Parigi. Durante il suo soggiorno all’estero, ha lasciato un’impronta indelebile grazie alla sua straordinaria leadership come fondatrice e presidente di un club che ha registrato il numero più alto di iscritti nell’intero istituto, il “Safe Space”. Inoltre, ha costantemente dimostrato eccellenza in tutto il suo percorso scolastico. A soli 17 anni, Maddalena si è diplomata come Valedictorian dell’Istituto, un riconoscimento riservato allo studente con il punteggio più alto nella sua classe e che ha l’onore di tenere il discorso di commiato alla cerimonia di diploma. Il suo curriculum straordinario e la sua voglia di fare hanno catturato l’attenzione di ammiratori e ispirato i suoi compagni di scuola. Le sue brillanti conquiste e il suo desiderio di apportare un’impronta significativa al mondo l’hanno portata ad essere ammessa presso la più prestigiosa università francese ed europea, Sciences Po Paris, che si è classificata prima nell’UE e terza nel mondo nel campo delle relazioni internazionali, lo stesso ateneo di personaggi come Proust, Pompidou e Hollande. Maddalena ha scelto la sede di Reims per proseguire i suoi studi, dove si specializzerà nello studio delle complesse relazioni tra Europa e Stati Uniti. Con il suo impegno e la sua dedizione, si prepara a diventare una futura esperta nel campo delle relazioni internazionali, pronta a contribuire in modo significativo a promuovere la comprensione e la cooperazione tra i due continenti.

Redazione Frosinone