Frosinone, potatura alberi in tutta la città strade scuole e giardini

Proseguono gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sul patrimonio arboreo dell’ente, programmati dall’amministrazione Ottaviani mediante l’assessorato all’ambiente, coordinato da Massimiliano Tagliaferri.

Tra la fine dell’anno scorso e i primi mesi del 2022, dunque, sono in corso le operazioni che prevedono la potatura di circa 135 piante di diversa grandezza (tra cui platani, tigli, pioppi, robinie) presenti nei giardini, nelle scuole e lungo le strade di tutta la città. Continuerà, inoltre, senza sosta l’attività di monitoraggio di tutti gli esemplari del territorio comunale, allo scopo di contribuire a valorizzare ulteriormente l’ornato cittadino e il decoro dei beni pubblici comunali oltre che il profilo della sicurezza.

Le potature saranno eseguite per consentire la vegetazione degli alberi presenti nelle specifiche condizioni d’impianto, favorendo la migliore crescita nel rispetto delle esigenze di sicurezza delle persone e delle attività ospitate negli edifici presenti sulle aree oggetto di manutenzione, per la tutela dei componenti dell’edificato e dei relativi impianti e pavimentazioni. La potatura sarà adattata alle singole caratteristiche tipiche della specie. Per il patrimonio arboreo vincolato si farà riferimento alle autorizzazioni ottenute per i casi specifici, per contemperare esigenze testimoniali, sanitarie, colturali, di sicurezza, storiche, architettoniche, del paesaggio. In particolare, i tecnici specializzati effettueranno una analisi visivo-strumentale per verificare salute e stabilità degli esemplari. Tutte le operazioni, che avverranno sotto la supervisione dell’ufficio comunale coordinato dall’agronomo dott. Giuseppe Sarracino, comprenderanno raccolta e conferimento a rifiuto del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento, e saranno eseguite a regola d’arte, nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.

Qualora dovesse rendersi necessario l’abbattimento per motivi legati alla sicurezza o a causa di malattie riscontrate nella pianta stessa, l’elemento sottratto al patrimonio arboreo sarà sostituito da un’altra essenza arborea che sarà piantumata nel territorio comunale, assicurando così un numero costante e invariato di alberi in tutta la città.

