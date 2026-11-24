“Prende corpo la campagna di pubblicità voluta dalla politica sulla realizzazione di un grande hub logistico nel Comune di Frosinone per deposito e smaltimento merci. Numeri fantasiosi: mille posti di lavoro. Narrazioni pittoresche che riportano alla memoria i proclami sul BRT : migliaia di passeggeri al giorno per un bacino di utenza di diverse decine di migliaia di cittadini. La realtà alla fine: circolari quasi sempre vuote ed aumento esponenziale del traffico. Aldilà dei numeri di propaganda, come fu per il BRT, anche per il polo logistico emergono interrogativi rilevanti e preoccupanti. La questione non riguarda soltanto la pianificazione economica e industriale del territorio, ma investe direttamente il tema della salute pubblica e della compatibilità ambientale in un’area che da anni presenta criticità significative sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico. Il Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) individua il traffico veicolare come una delle principali sorgenti di emissione degli ossidi di azoto (NOx), e PM 10, attribuendo al trasporto su strada una quota particolarmente rilevante delle emissioni regionali. Proprio per questo il PRQA prevede una serie di misure specifiche dedicate al settore della mobilità privata e del trasporto merci finalizzate a ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare, in particolare nelle aree più vulnerabili come la Valle del Sacco e il territorio di Frosinone. Tra gli interventi individuati dal Piano figurano: a) limitazioni alla circolazione dei veicoli commerciali maggiormente inquinanti; b) progressiva sostituzione dei mezzi vetusti con veicoli almeno Euro 6; c) promozione di alimentazioni a basso impatto ambientale; d) pianificazione e gestione sostenibile della logistica urbana; e) sviluppo di piattaforme logistiche finalizzate alla razionalizzazione dei flussi merci e alla distribuzione mediante veicoli leggeri e a basse emissioni. L’elemento centrale del Piano regionale è la riduzione dell’impatto del traffico merci e non il suo incremento. Un grande polo logistico creerà quotidianamente un consistente afflusso di mezzi pesanti, con effetti potenzialmente rilevanti sulla rete infrastrutturale locale, sull’autostrada A1, sull’area industriale ASI, sulla Monti Lepini e sulla viabilità secondaria. L’aumento del traffico causerà maggiori emissioni atmosferiche, congestione veicolare e incremento della risospensione delle polveri sottili, proprio in un territorio già interessato da criticità ambientali riconosciute. Il PRQA, infatti, non promuove una concentrazione indiscriminata dei flussi logistici, bensì una loro razionalizzazione. Le piattaforme logistiche previste dal Piano sono concepite per: 1) accorpare e ottimizzare i flussi delle merci; 2) limitare gli ingressi dei mezzi pesanti nei centri abitati; 3) favorire l’ultimo miglio mediante veicoli a basse o nulle emissioni; 4) ridurre complessivamente gli impatti ambientali del sistema distributivo. Per risultare coerente con tali obiettivi, un eventuale progetto logistico dovrebbe dimostrare in modo rigoroso che il bilancio emissivo complessivo dell’area non verrebbe peggiorato dall’incremento del transito veicolare. E’ un sillogismo che l’aumento del traffico determini indiscutibilmente l’aumento delle emissioni. La compatibilità con il Piano regionale potrebbe essere sostenuta soltanto qualora il progetto dimostrasse concretamente: una riduzione dei tragitti complessivi percorsi dai mezzi pesanti; l’assenza di nuovo traffico netto generato dall’infrastruttura; un contributo effettivo agli obiettivi previsti dal PRQA. Nel caso del polo logistico dell’ESCAS ipotizzato per Frosinone, nel progetto si prevede esattamente il contrario. Le criticità, previste, prevedibili ed ineluttabili risultano ancora più evidenti considerando che Frosinone e la Valle del Sacco sono indicate dalla pianificazione regionale tra le aree maggiormente esposte ai problemi legati al particolato atmosferico. La questione trova fondamento in una pluralità di norme europee, nazionali e regionali. La Direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente impone agli Stati membri di adottare misure efficaci per ridurre l’esposizione agli inquinanti atmosferici e di garantire il progressivo miglioramento della qualità dell’aria. Il Decreto Legislativo n. 155 del 2010 costituisce il principale riferimento nazionale in materia e obbliga le Regioni ad adottare piani di risanamento nelle aree interessate da superamenti dei valori limite. Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, attraverso i principi dello sviluppo sostenibile e della precauzione, impone inoltre che ogni intervento sia valutato anche sotto il profilo degli effetti ambientali cumulativi, prevedendo, ove necessarie, procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). A completare il quadro si aggiunge la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha più volte affermato l’obbligo per le autorità pubbliche di adottare misure concrete ed efficaci per il raggiungimento degli standard di qualità dell’aria. In un territorio già classificato come critico sotto il profilo della qualità dell’aria, qualsiasi progetto che determini un aumento rilevante del traffico merci deve essere in grado di dimostrare, con dati scientifici, studi emissivi e modellazioni atmosferiche, di non compromettere gli obiettivi di risanamento fissati dalla normativa europea, dal D.Lgs. 155/2010, dal Codice dell’Ambiente e dal Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria. È una questione di salute pubblica, sostenibilità ambientale e coerenza con gli impegni che le istituzioni sono tenute a rispettare per garantire ai cittadini il diritto a respirare aria più pulita ed a non ammalare. Lo comunicano Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Pasquale Cirillo.

Redazione Digital