Frosinone, Pizzutelli chiede al Governo di farsi carico dei voucher per lo sport

“È quanto emerso nel pensiero elaborato online dai rappresentanti provinciali del PD di tutta Italia, Frosinone compreso tramite la mia persona. In un momento critico come quello che stiamo vivendo, i “voucher per la pratica sportiva”, per una serie di ragioni, possono essere uno strumento importante per rilanciare la pratica sportiva tra i giovani di tutte le classi sociali ed in modo piu omogeneo sul territorio nazionale – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Oggi sempre meno famiglie possono permettersi di sostenere i costi per far praticare sport ai propri figli e di conseguenza le società sportive fanno sempre più fatica a trovare un numero sufficiente di iscritti che possa garantire loro un equilibrio economico senza il quale sono purtroppo costrette a chiudere. Considerato che la concessione di detti “voucher per la pratica sportiva” fino ad oggi sono stati lasciati all’iniziativa delle singole amministrazioni locali e che, causa la grave situazione finanziaria dei comuni del Centro-Sud compreso quello di Frosinone, sono stati attivati per lo più nel Nord Italia, sarebbe opportuno rilanciarne il loro utilizzo in modo più equo sul territorio nazionale”.

“Per questa ragione ritengo che debba essere il Governo nazionale a farsene carico. L’attivazione del voucher darebbe inizio ad un processo virtuoso : 1- Permetterebbe un aiuto concreto alle famiglie con basso reddito 2- Permetterebbe il rilancio della pratica sportiva su tutto il territorio nazionale in modo più omogeneo garantendo alle società sportive, soprattutto a quelle della nostra Provincia, del Centro e Sud d’Italia e in particolar modo a quei club che basano la loro attività sui settori giovanili, di proseguire nella loro attività evitando di dovere chiudere i battenti (come purtroppo continua ad accadere) creando un danno non solo sportivo ma, data la valenza educativa dello sport, anche sociale.La chiusura non sarebbe semplicemente il fallimento del singolo club ma di tutta la società. 3 – Permetterebbe ai giovani una maggiore scelta tra le diverse discipline sportive, anche quelle che, per molte famiglie, oggi sono economicamente proibitive. 4 – Ultimo, ma non meno importante, permetterebbe di assegnare le, in questa fase, necessarie risorse economiche alle società sportive virtuose che realmente svolgono attività, evitando gli inevitabili sprechi dei ristori distribuiti ‘a pioggia’”.

Redazione Frosinone