Frosinone, Pizzutelli boccia la nuova scuola Madonna della Neve “È un prefabbricato”

“…È una delle tante incompiute ereditate dal passato dall’attuale amministrazione…” – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Così recitava un articolo apparso qualche settimana fa sulla stampa circa il cantiere in abbandono del plesso scolastico di Madonna della Neve, ma le cose non sono andate così. Più corretto riferire che nel 2017 (già ben 5 anni dopo l’insediamento dell’attuale amministrazione e l’avvio del cantiere del marzo 2012…) la Regione Lazio revocava il finanziamento concesso all’allora giunta Marini nel 2008 di 1milione e 576mila euro contestando al Comune, in un sopralluogo del 2017, il diverso posizionamento del corpo di fabbrica dell’edificio oltre a diversi altri appunti tecnici ed il riscontro del cantiere fermo e nel degrado. Nel frattempo il Comune dovette anche restituire l’acconto elargito dalla stessa Regione pari ad euro 517mila. Ora, con prodigiosa solerzia e tempismo (a brevissimo si torna alle urne…), la giunta comunale avvia i lavori per la realizzazione di una nuova scuola ‘prefabbricata’ realizzata per il tramite di noleggio di strutture modulari. Vero, l’essere prefabbricata da l’idea di provvisorietà, proprio l’opposto di quanto chiedeva il popoloso e paziente quartiere di Madonna della neve. Una beffarda ed inopportuna toppa”.

Redazione Frosinone