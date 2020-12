“Matusa” regala pizze all’ospedale di Frosinone. Iniziativa solidale promossa dal titolare Adriano Russo. L’ex calciatore gialloblu ha consegnato pizze ai medici e agli infermieri dello “Spaziani”.

“Abbiamo voluto fare un regalo a chi sta lavorando duramente per proteggerci e aiutarci – ha affermato Russo – E’ Natale per tutti e gli operatori sanitari meritano un doppio ringraziamento. Un piccolo gesto che però ci ha riempito di gioia”.

Redazione Frosinone