Frosinone, “Pioggia di euro palestre scuole opportunità per il territorio”

“Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ben 300 milioni a disposizione di progetti in adesione al bando del Ministero dell’istruzione per la messa in sicurezza e la realizzazione di palestre scolastiche in ottica di rilancio delle attività sportive di base – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Occorre però cambiare un paradigma. Il primo è che i dirigenti scolastici (gestori di beni pubblici -tanto le scuole quanto le palestre-) non possono più avere discrezione così larga sulle concessioni per le attività sportive extracurricolari. Il Delegato Nazionale alle politiche sportive del PD Mauro Berruto ex CT dell’Italvolley maschile, ha formulato una proposta in tal senso al Governo che condivido pienamente e cioè che i fondi del Pnrr destinati alla ristrutturazione delle palestre scolastiche (300 mln) vengano vincolati ed erogati a plessi scolastici che si impegnano a concedere l’utilizzo delle proprio palestre alle società sportive del territorio in orario extra-curriculare. E mi sento di aggiungere, anche d’estate quando le scuole sono chiuse e i ragazzi hanno più disponibilità e tempo per allenarsi in quanto liberi da impegni scolastici. Oggi (spesso) le palestre scolastiche sono chiuse d’estate, un vero paradosso ed un limite oggettivo all’agognato rilancio delle attività sportive di base, che ora più che mai non possiamo più condividere”.

Redazione Digital