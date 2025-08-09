Frosinone, picchia e maltratta la moglie arrestato noto malvivente

I Carabinieri, in esecuzione del provvedimento per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno arrestato un 45enne di Frosinone, noto alle forze di polizia, per il reato commesso nel 2022 di “maltrattamenti in famiglia” nei confronti della coniuge e successivamente nel 2024, della “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa coniuge”. Rintracciato l’uomo che in atto si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per i reati commessi nel 2022 e nel 2024, dopo le formalità di rito, veniva dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Frosinone, così come disposto dall’A.G. mandante, ove lo stesso dovrà scontare la pena residua di 1 anno, 8 mesi e 15 giorni di reclusione.

Redazione Digital