“Si fa fatica a comprendere la risposta del Presidente del consiglio comunale Piacentini alla proposta avanzata dai consiglieri comunali Cristofari, Pizzutelli e Savo sui centri estivi in sicurezza – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Come si fa a sostenere che non sia pertinenza del consiglio comunale discutere sulla programmazione relativa a questa tematica, non appena il governo consentirà lo svolgimento dei centri estivi? Anzi, è assolutamente opportuna una pianificazione per evitare che il comune possa arrivare impreparato all’appuntamento e quindi ben vengano la mappatura degli spazi fruibili all’aperto, gli incontri con le realtà associative dei minori, il confronto con i dirigenti scolastici ed una discussione ampia sulle politiche da voler intraprendere in merito, per dare risposte alle tante famiglie ed agli addetti ai lavori del mondo scolastico e del terzo settore che attendono indicazioni sul tema. L’amministrazione comunale di Frosinone non perda questa occasione di confronto, utile e necessaria, e non si chiuda nel proprio recinto autoreferenziale: il presidente Piacentini torni sui suoi passi ed apra al dibattito in consiglio su questa tematica molto sentita in questa emergenza da Covid-19”.

Redazione Digital