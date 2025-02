Frosinone, persone con disabilità ecco il sostegno del Comune

L’assessorato ai servizi sociali del Comune di Frosinone, coordinato da Alessia Turriziani, comunica che è stato approvato l’Avviso pubblico per gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, con ricezione delle richieste a decorrere dal 20 febbraio 2025.Beneficiari degli interventi sono i cittadini del capoluogo e quelli residenti nei Comuni del Distretto Sociale B, di cui Frosinone è capofila, in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (disabilità gravissima), ivi compresi quelli affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e in stato di demenza molto grave (anche con morbo di Alzheimer). Tutti i nuovi richiedenti dovranno presentare istanza di accesso ai benefici previsti dall’Avviso utilizzando l’apposita modulistica, corredata degli allegati richiesti, a partire dal 20 febbraio 2025. Gli utenti già in carico, cioè fruitori del beneficio nelle annualità precedenti, ivi compresi quelli in lista di attesa, dovranno presentare la dichiarazione di rinnovo, utilizzando l’apposita modulistica corredata degli allegati richiesti a partire dal 20 febbraio 2025 e fino al 30 aprile 2025. Le istanze di accesso e le dichiarazioni di rinnovo dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Frosinone (via Fabi) ai fini della verifica della documentazione e della predisposizione della proposta di Piano di Assistenza Individuale.L’avviso è finalizzato a favorire la permanenza delle persone in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo nel proprio ambiente domestico e prevede, nel rispetto della libertà di scelta della persona, l’accesso all’assistenza domiciliare diretta oppure indiretta (assegno di cura e contributo di cura). La modulistica è reperibile sul sito distrettosocialefrosinone.it comune.frosinone.it , anche nella sezione amministrazione trasparente (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Criteri e modalità) al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=criteriBenefici&id=42784&codEstr=NEXT&CSRF=a3c89eb38e18b2b9399d1b33996b6376 Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali e Segretariato Sociale del Comune di Frosinone (via Fabi); PUA ubicati presso i presidi della ASL di Frosinone/Distretto Sanitario B; ufficio di Piano Distretto Sociale B – Comune di Frosinone (via Fabi).