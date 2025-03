Frosinone perde la Commissione tributaria, tutto inglobato con Latina

“La decisione di accorpare la Commissione Tributaria di Frosinone a quella di Latina rappresenta un segnale preoccupante per la nostra provincia e per il territorio, che rischia di vedere un progressivo depotenziamento a livello istituzionale ed economico – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone – Abbiamo bisogno di rafforzare le strutture istituzionali, non di indebolirle. Oggi, siamo invece di fronte a un depotenziamento che mette in discussione il nostro ruolo strategico all’interno della regione Lazio. Frosinone è una provincia in forte espansione, con un enorme potenziale di sviluppo, ma senza una solida presenza delle istituzioni e delle risorse economiche necessarie, rischia di veder compromessa la propria capacità di crescita. In vista di questa preoccupante evoluzione, il Presidente del Consiglio fa appello a tutte le forze politiche locali affinché reagiscano con unità, coesione e determinazione. “Non è più il tempo delle divisioni politiche, è il momento di compattarci per difendere il futuro della nostra provincia. Dobbiamo far sentire la nostra voce con forza, chiedendo con insistenza il mantenimento di risorse e strutture vitali per il nostro sviluppo. In questo contesto, Quadrini annuncia che interpellarà prontamente il Sottosegretario del Meg, on. Sandra Savino, con la quale ha già avuto un incontro per discutere dello spostamento delle agenzie delle dogane. “Nel nostro incontro, il Sottosegretario ha dimostrato grande interesse per le problematiche della nostra provincia e siamo fiduciosi che, con dialogo costante e mirato, riusciremo a ottenere il supporto necessario per mantenere le strutture vitali per lo sviluppo di Frosinone. A questo proposito, auspico in un incontro rapido per discutere ulteriormente di come affrontare queste sfide. Inoltre, il Presidente del Consiglio ha deciso di interpellare anche il Presidente della Corte Tributaria, per affrontare direttamente la questione dell’accorpamento e valutare tutte le azioni possibili per mantenere la Commissione Tributaria nella provincia di Frosinone. “È fondamentale che ogni passo venga fatto per tutelare la presenza delle istituzioni sul nostro territorio e garantire che Frosinone possa continuare a crescere senza subire danni irreparabili. La lotta per mantenere e sviluppare risorse, servizi e competenze in provincia è quindi più che mai urgente, se si vuole continuare a puntare sulla crescita e sul benessere delle sue comunità. È fondamentale che ogni risorsa utile alla crescita, alla giustizia e al benessere dei nostri cittadini venga preservata. Continuiamo a lavorare senza sosta per tutelare i nostri diritti. Insieme al Presidente, Luca Di Stefano, ci muoveremo per evitare che ulteriori riduzioni compromettano il nostro potenziale e la crescita di tutta la Provincia”.

Redazione Digital