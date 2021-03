Frosinone, Pizzutelli scrive al ministro Guerini per non perdere la scuola elicotteri.

“In un momento così difficile per il nostro Paese e con i numeri di una pandemia sempre più drammatici, l’abbecedario della vecchia politica (quella buona…) consiglierebbe ai più, in ogni partito che si rispetti di fare squadra, di lavorare ventre a terra ed in modo unitario, anziché dilapidare energie preziose per inalberarsi su richieste risibili di congresso interno anticipato ad oggi lontano e non previsto – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – In particolare, al Ministro alla Difesa del mio partito, Lorenzo Guerini, sto scrivendo una accorata lettera con la quale si chiede di poter scongiurare la dipartita da Frosinone della storica scuola volo elicotteri del 72mo Stormo presso l’aeroporto Moscardini. Questa si che sarebbe una ottima notizia per il nostro territorio che tutti vorremmo poter leggere. Poi si potrà anche lavorare per il congresso Nazionale del PD ben diretto dal Segretario Nicola Zingaretti, quello previsto per il 2023”.

Redazione Frosinone