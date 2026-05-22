Frosinone, pensionato prova ad abusare di un minore scattano le manette

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone ha tratto in arresto un 72enne del capoluogo nei cui confronti è emerso un grave quadro indiziario relativo al reato di tentata violenza sessuale in danno di minore. Nello specifico, ad operare sono stati gli agenti della Squadra Volante su segnalazione della sala operativa, verso le 8 di ieri mattina, presso il Parco Matusa, sito nella parte bassa del capoluogo. Qui un uomo era stato bloccato da alcuni cittadini, ai quali un minore aveva chiesto aiuto. Come ricostruito dai poliziotti intervenuti, il ragazzo era intento a studiare su una panchina, prima di entrare a scuola, quando l’uomo gli si era avvicinato; dopo avergli rivolto insistentemente domande sui suoi programmi, tentava un approccio fisico, al quale il ragazzo si sottraeva, allontanandosi di corsa. Dopo le formalità di rito, per l’uomo scattava l’arresto.

Redazione Digital