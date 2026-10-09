Frosinone, partiti e liste civiche a sostegno di Mastrangeli ecco la convocazione del consiglio

“I partiti e le liste civiche del centrodestra mi hanno assicurato di voler continuare con l’attuale positiva esperienza di gestione amministrativa del capoluogo – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – È, dunque, fondamentale, procedere alla ricostituzione dell’Ufficio di presidenza del consiglio comunale, tenendo conto anche della necessità di chiarire il quadro politico, per comprendere chi effettivamente intenda stare in maggioranza, prendendo con serietà lo svolgimento dei propri compiti e funzioni. Un sindaco ha una responsabilità superiore a tutti, nessuno escluso, in special modo in ordine ai cantieri aperti per opere pubbliche strategiche ed ai servizi che devono essere erogati ai cittadini, motivo per il quale ho richiesto la convocazione del consiglio comunale per la prossima settimana, al presidente facente funzioni, per l’espletamento delle relative procedure”.

Redazione Digital