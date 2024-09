Frosinone, parcheggio selvaggio in piazza Turriziani protestano i residenti

“Spiace constatare come la situazione del parcheggio selvaggio nel centro storico di Frosinone stia

sfuggendo di mano, da P.zza del Plebiscito a Piazza S. Maria sono innumerevoli le segnalazioni di

cittadini e residenti a volte impossibilitati nel rientrare o uscire di casa. Stessa situazione per quanto riguarda le zone attigue la nuova Piazza Norberto Turriziani, con ovvie ricadute negative per i residenti e per la circolazione stradale conseguente i cambiamenti da poco introdotti, gravata da questa situazione riscontrabile su C.so della Repubblica, V.le Mazzini (curva Zallocco), persino

all’inizio del doppio senso dei Piloni sul quale il parcheggio in carreggiata davanti la fermata dei

mezzi pubblici è ormai sistematico. Richiamiamo l’attenzione della giunta su un maggiore e più

efficace controllo, da estendersi con una più attenta pianificazione anche alle altre zone del centro

storico, specialmente in occasione di eventi o manifestazioni. Infine, sarebbe a nostro avviso

opportuno valutare l’istituzione di alcuni divieti di sosta con rimozione, almeno sugli ingressi della

nuova piazza in corrispondenza di Corso della Repubblica, così da consentire un più agevole accesso da parte di eventuali mezzi di soccorso o l’ evacuazione veloce, ma anche banalmente per consentire un sicuro ingresso pedonale alla piazza da parte di passeggini, carrozzine e persone a mobilità ridotta”. Lo comunica PD Frosinone.

